No dia mais europeu, AD e PS destrunfam vinda de Von der Leyen e Schmit às campanhas

Em dia de anúncio de trunfos de Bruxelas para as campanhas da AD e do PS, a presença de Pedro Nuno Santos contrastou com a ausência de Rui Tavares.

Ao quarto dia, a União Europeia entrou na campanha. Com o fluxo noticioso ao ritmo de feriado, os cabeças de lista dedicaram-se a temas europeus como as políticas migratórias e as regras orçamentais europeias. Ou ainda a falar da vinda a Portugal dos principais candidatos à presidência da Comissão Europeia. Depois de ter sido noticiado que Ursula von der Leyen ― ​presidente da Comissão Europeia e candidata do Partido Popular Europeu a um segundo mandato ―​ se irá juntar à campanha da Aliança Democrática (AD) a 6 de Junho, o PS respondeu que também terá o candidato dos socialistas na sua campanha, já no próximo sábado, 1 de Junho.