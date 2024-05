O novo marido é irmão do marido que Gertrudes levou a enterrar. Soube desde o início do primeiro casamento que tinha casado com o irmão errado. Quem não lhe perdoa a paixão é o filho.

Ela ama o marido como nunca amou um homem, nem mesmo o seu pai, nem mesmo o marido anterior, pai do seu filho. Gertrudes tem a cabeça cheia de pensamentos maus, remorso e culpa, mas parece-lhe que são ingredientes que atiçam a chama da relação do recente casamento.

O novo marido é irmão do marido que Gertrudes levou a enterrar. Soube desde o início do primeiro casamento que tinha casado com o irmão errado. Quem não lhe perdoa a paixão é o filho, Hamlet. Um homem jovem, com idade para ter algum juízo e sensatez, mas que desde a morte do pai parece ter desenvolvido a mania da perseguição. O filho está convencido de que foi a mãe que lhe matou o pai, embora não o verbalize explicitamente. Hamlet deixou os estudos fora do país e voltou para casa da mãe.

Embora a moradia fosse grande, com divisões desafogadas, estava a ser confrangedor ter de viver novamente com o filho e com o seu novo marido, Cláudio, que tinha passado a ser simultaneamente o padrasto e o tio de Hamlet. Em relação ao tio, Hamlet não fazia qualquer esforço para esconder a sua repulsa. Tinha nojo do tio que nem deixara a cama dos seus pais arrefecer.

Quando Gertrudes viu o filho entrar no seu quarto de rompante, teve medo. Hamlet trazia os olhos desorbitados da alma. Podia ler-se facilmente ódio no seu rosto. À semelhança de um interrogatório policial, Hamlet pressionou a mãe com mais de três dezenas de perguntas sobre o pai, sobre a sua súbita morte, uma vez que era um homem forte e não tinha memória de alguma vez o ter visto doente. Gertrudes fraquejou um pouco em cima da cama, local onde decorrera o interrogatório. Chorou, pediu misericórdia, pediu que a deixasse em paz, depois zangou-se, mandou-o parar e ordenou-lhe que saísse. Não havia nada que lhe pudesse dizer para apaziguar o luto que ambos faziam.

Quando o filho abandonou o seu quarto, percebeu que não iria desistir de incriminá-la. Sentiu pela primeira vez a culpa como uma bigorna. Lembrou-se então do rosto do falecido marido, agora debaixo da terra, e do pequeno frasco de veneno escondido no armário. Depois viu-se pela primeira vez fora de si, como uma medusa cujo rosto se encontra emoldurado de cobras, e teve medo. Quem era aquele monstro?