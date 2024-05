Quatro detidos em operação mundial contra software malicioso

Quatro pessoas foram detidas e mais de 100 servidores foram desligados na “maior operação alguma vez realizada” contra um software malicioso e particularmente agressivo, anunciou esta quinta-feira a Europol.

Denominada “Endgame”, esta operação internacional teve “um impacto global no ecossistema 'droppers'”, afirmou a Europol, referindo-se a um método usado para instalar software malicioso em aparelhos.

Além das quatro detenções, oito fugitivos ligados a estas actividades criminosas vão ser adicionados à lista das pessoas mais procurados da Europa. A operação Endgame prossegue e espera-se que sejam efectuadas mais detenções, afirmou ainda a Agência da União Europeia para a Cooperação Policial.

A operação, realizada entre 27 e 29 de Maio a partir da sede da agência europeia da polícia em Haia, Países Baixos, levou a detenções na Arménia e na Ucrânia, com cerca duas dezenas de buscas em quatro países. Os servidores visados estavam localizados em vários países europeus, além de nos Estados Unidos e Canadá.

A investigação, lançada em 2022, revelou que um dos principais suspeitos ganhou pelo menos 69 milhões de euros em criptomoeda ao alugar uma infra-estrutura criminosa para implantar ransomware, de acordo com a agência judicial europeia Eurojust.

Ransomware é um tipo de programa informático malicioso que explora vulnerabilidades de segurança de uma empresa ou indivíduo e ameaça as vítimas com a destruição ou o bloqueio do acesso a dados ou sistemas críticos até que um resgate seja pago.