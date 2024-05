Israel confirma ataque após denúncia de alvo ser uma ambulância

O exército israelita confirmou hoje que um dos seus tanques atingiu um veículo suspeito, depois de o Crescente Vermelho palestiniano ter denunciado a morte de dois paramédicos num ataque a uma ambulância em Rafah.

O diário israelita Haaretz noticiou que os militares alegaram que o "veículo suspeito" foi atingido por se dirigir contra o tanque de guerra.

Disseram também que a presença de uma ambulância no local não tinha sido coordenada com o exército.

As autoridades israelitas estão a investigar o incidente, acrescentou o jornal, citado pela agência espanhola Europa Press.

O Crescente Vermelho Palestiniano declarou na quarta-feira que dois paramédicos tinham morrido "na sequência de bombardeamentos directos da ocupação israelita" na zona de Tal al-Sultan, em Rafah, no sul da Faixa de Gaza.

A organização disse num comunicado divulgado nas redes sociais que os dois paramédicos foram mortos num ataque a uma ambulância "enquanto realizavam o seu trabalho humanitário".

Acusou Israel de "um ataque deliberado" contra a ambulância e disse que o veículo "ostentava o emblema do Crescente Vermelho, que tem protecção internacional".

"O número de membros da Sociedade do Crescente Vermelho Palestiniano mortos desde o início da agressão a Gaza subiu para 19, todos eles atacados pela ocupação [Israel] quando cumpriam funções humanitárias", acrescentou.

O Hamas denunciou um "crime hediondo" que disse confirmar a intenção de Israel de "aniquilar e desmantelar o sistema de saúde na Faixa de Gaza".

Israel tem em curso uma ofensiva em Rafah, onde diz que estão concentrados os últimos batalhões do Hamas, apesar de o Tribunal Internacional de Justiça (TIJ) ter ordenado há uma semana a suspensão imediata da operação.

As decisões do TIJ, o órgão jurisdicional da ONU, são vinculativas, mas o tribunal não tem meios de as fazer cumprir.