Congresso espanhol aprova lei da amnistia de forma definitiva

O Congresso espanhol aprovou, esta quinta-feira, definitivamente a lei da amnistia, com 177 votos a favor (PSOE, Sumar, PNV, Junts, ERC, Podemos e EH Bildu, bem como o ex-socialista José Luis Ábalos, tendo-se ainda verificado a ausência de um deputado do Podemos) e 172 contra (PP, Vox, CC e UPN).

Durante o debate, que, segundo explica o diário El País, registou momentos de grande tensão, o líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, condenou a norma, afirmando que Pedro Sánchez, chefe do governo e líder do PSOE, está a alterar a lei “ao sabor de quem a infringe”. “Não se atrevam a chamar-lhe coexistência, não se riam do povo”, atirou, classificando a lei como uma “troca de poder” em troca de “privilégios e impunidade” e prevendo “o fim do Partido Socialista”.

Por seu lado, o deputado do PSOE, Artemi Rallo, criticou Feijóo pela sua posição e disse que o PP “será devorado pelos seus e pela besta neofascista que ronda a Espanha e a Europa”. Já o Junts, como escreve o jornal La Vanguardia, celebrou a aprovação classificando esta quinta-feira como “um dia histórico”.

A amnistia foi uma exigência dos partidos independentistas Esquerda Republicana da Catalunha (ERC) e Junts (do antigo presidente autonómico Carles Puigdemont) para viabilizarem o último Governo do socialista Pedro Sánchez, em Novembro passado. A nova "lei orgânica de amnistia para a normalização institucional, política e social na Catalunha" deve entrar em vigor já nos próximos dias.