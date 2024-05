Sem contentores, na Sé do Porto há quem tenha de ir de carro levar o lixo

Já era difícil antes e, de há uns meses para cá, tornou-se ainda mais complicado. Há pouco mais de meio ano, quando Ana Brito, Humberta Trindade e Julieta Vieira queriam despejar o lixo tinham de subir uma longa escadaria até chegarem ao contentor mais próximo. Moram todas na Sé, estão reformadas, e já lhes custa percorrer longas distâncias. Ainda assim, consideram que o sítio onde estava o contentor servia as necessidades dos moradores das imediações da Rua Dom Hugo. Só que, já há algum tempo, por força de uma obra em curso há mais de dois anos e meio, que fez com que a rua ficasse mais estreita, se quiserem depositar o lixo onde ele deve ser depositado, têm de percorrer a pé uma distância cinco vezes maior do que a que costumavam percorrer. Naquela rua já não há contentores e não há perspectiva de nos próximos tempos voltarem ao sítio de onde os serviços de gestão de limpeza da Câmara do Porto os retiraram. Os moradores já se queixaram ao município. A resposta é de que vão ter de esperar pelo final da obra, que não se sabe quando vai acabar.

