Os contribuintes que já beneficiem de alguma das modalidades do regime de residentes não habituais ou do Programa Regressar não poderão acumular estes benefícios fiscais com o IRS Jovem. As excepções constam da proposta de lei relativa ao novo IRS Jovem, que o Governo se prepara para entregar à Assembleia da República e que, a ser aprovada, vai permitir que os trabalhadores até aos 35 anos passem a pagar uma taxa de IRS máxima de 15%.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt