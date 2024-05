Hóquei em patins: FC Porto e Oliveirense em vantagem nas meias-finais da Liga

Arrancaram nesta quinta-feira as meias-finais do play-off do campeonato português de hóquei em patins, com triunfos do FC Porto e da Oliveirense.

No Dragão Arena, os “azuis e brancos” venceram o Sporting por 4-2 (vantagem de 2-0 ao intervalo), com dois golos de Hélder Nunes, um de Rafa e outro de Edu Lamas. Pelos "leões" marcaram Ferran Font e Rafael Bessa.

No encontro seguinte, o Benfica foi surpreendido em casa, no pavilhão da Luz, pela equipa de Oliveira de Azeméis, no desempate por penáltis (1-2), após 2-2 ao fim dos 50 minutos e do prolongamento.

Marc Torra e Bruno di Benedetto acabaram por ser as figuras da Oliveirense, ao marcarem no tempo regulamentar e ao serem decisivos também nos penáltis, com mais um golo cada. Para as "águias", marcaram Nicolía e Nil Roca - o espanhol também fez golo de grande penalidade.

O segundo jogo desta eliminatória, discutida à melhor de cinco, está marcado para domingo: às 16h arranca o Sporting-FC Porto e às 18h começa o Oliveirense-Benfica.