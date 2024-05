Chegou a era do ténis sem álcool

O apoio dos adeptos franceses aos compatriotas em Roland Garros ultrapassou os limites. As queixas dos jogadores sucederam-se nos primeiros dias desta edição e a organização deu um murro na mesa. Amélie Mauresmo, directora do torneio, anunciou que irão ser escolhidos os árbitros mais experientes para os encontros mais delicados e que lhes será aconselhado a tomarem medidas para controlar o comportamento do público. E ninguém poderá entrar nas bancadas com bebidas alcoólicas.

“Depois do covid, reparámos numa evolução no comportamento das pessoas em termos de ambiente. Estávamos muito satisfeitos, as emoções estavam de volta e as pessoas tinham sede desse tipo de emoções. E depois notámos, em especial no encontro entre David Goffin e Giovanni Mpetshi Perricard, que algumas pessoas passavam os limites. Estamos felizes por ver o ambiente e que haja espectadores presentes, mas seremos intransigentes quanto ao respeito aos jogadores e ao jogo”, explicou Mauresmo, referindo-se à queixa de Goffin de lhe terem atirado uma pastilha elástica. “Dei instruções pessoalmente aos árbitros de cadeira para serem hiper-reactivos em relação a isso tudo. Se houver o mínimo comportamento que passe os limites, o destino é a saída”, frisou a responsável.

O anúncio foi bem recebido por todos e Novak Djokovic recordou a relação por vezes difícil com o público francês. “São adeptos apaixonados e às vezes não são fáceis. Eu já tive momentos felizes com fãs aqui e já passei por encontros difíceis. Claro que quero ver os adeptos a apoiarem, a cantarem pelos jogadores preferidos, mas há uma linha ténue que não pode ser ultrapassada”, afirmou o detentor do título, que está na terceira ronda pelo 19.º ano consecutivo, após o triunfo sobre Roberto Carballes Baena (63.º): 6-4, 6-1 e 6-2.

Na terceira ronda estão igualmente Alexander Zverev (superou David Goffin, por 7-6 (7/4), 6-2 e 6-2), Daniil Medvedev (5.º), Hubert Hurkacz (8.º), Grigor Dimitrov (10.º), Alex de Minaur (11.º), Ben Shelton (15.º) e Lorenzo Musetti (30.º), que afastou o herói da casa, Gael Monfils.

Aryna Sabalenka (2.ª) somou a nona vitória em nove encontros realizados este ano em torneios do Grand Slam e avançou para a terceira ronda, tal como Elena Rybakina (4.ª) e Elina Svitolina (19.ª). Apesar de ter reentrado no top 10, Danielle Collins (10.ª) abreviou a última visita a Roland Garros, pois quer retirar-se para ser mãe, e foi eliminada tal como Jelena Ostapenko, derrotada por Clara Tauson.