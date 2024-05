Tatiana Duarte mergulha em Apneia numa nova canção da sua carreira a solo

Estreou-se a solo com Erros teus, em Março de 2023, e está de volta às canções com Apneia. Chama-se Tatiana Duarte, e se Erros teus tinha letra, música e produção de Agir, esta nova canção tem letra dela, assinada em parceria com Maria Castro e Inês Apenas, e música de Maria Castro e Guerra. Ligada à música desde muito cedo, Tatiana aproximou-se dos ritmos latinos, conforme se escreve no texto que acompanha este novo lançamento, devido às “suas viagens frequentes a Espanha para visitar a família”, ingressando aos 14 anos no Conservatório Nacional de Música para estudar piano e canto, “destacando-se no canto lírico”. Mas não foi este o caminho que seguiu, vindo a integrar (após ter participado, em 2019, no concurso de novos talentos La Banda, da RTP) o grupo BMRNG, representado pela Sony Music Portugal, grupo que partilhou palcos com cantores como Carolina Deslandes, Mickael Carreira ou Mia Rose. A dissolução dos BMRNG em 2021 levou-a, nos anos seguintes, a uma carreira a solo.