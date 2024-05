Foi você que pediu uma tradução em brasileiro? Vai ter

Reconhecer as variantes do português e lidar com elas sem complexos é mesmo a melhor unificação que podemos ter.

Negócios são negócios, já se sabe. E é inútil discuti-los, seja os que trazem ao mercado qualquer coisa de útil ou os que recorrem às mais tolas artimanhas para vender parcelas de terreno na Lua. Mesmo assim, não deixa de causar espanto o anúncio recente, por parte de um diário português, de “um suplemento mensal com notícias escritas em português do Brasil e um site […] com atualização [sic] diária noticiosa”. Não pelo negócio em si nem pelo que o move (haverá cerca de meio milhão de brasileiros a viver em Portugal, segundo as estatísticas), mas por constituir mais um episódio rocambolesco de uma peça em cena há já vários anos no espaço comum da língua portuguesa a que podemos chamar GFLPU, ou Grande Farsa da Língua Portuguesa Unificada. Expliquemos.