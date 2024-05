Sexta na TV: Um Hellboy, sonhos eléctricos e Sérgio Godinho

Há ainda Nem Mais Uma, How to Ruin Love, Jim Henson: O Homem das Ideias, A Camarga, Selvagem e Frágil e Jonas Mekas: Fragmentos do Paraíso.

CINEMA

Hellboy

AMC, 22h10

Hellboy nasceu há 60 anos nas chamas do Inferno, durante a Segunda Guerra Mundial, e foi trazido para a Terra pelo malvado Rasputine para fazer o Mal. Mas os Aliados salvam-no e criam-no como um filho, desenvolvendo as suas capacidades sobrenaturais. Hellboy torna-se então num monstro que luta do lado do Bem e será precioso para enfrentar as forças do Mal que ameaçam o mundo. Lançado em 2004, este filme co-escrito e realizado por Guillermo Del Toro adapta a banda desenhada criada por Mike Mignola em 1993. Deu origem a uma sequela em 2008 e a um reboot em 2019.

Tenho Sonhos Eléctricos

RTP2, 22h55

Desde que os pais resolveram avançar com o divórcio que a vida de Eva está virada de pernas para o ar. A mãe, determinada a dar um novo rumo à sua vida, quer redecorar o apartamento e desfazer-se do gato que, desorientado com as constantes discussões, urina pela casa toda. Inconformada, Eva opta por viver com o pai. Mas ele está demasiado focado em si e na liberdade recém-adquirida, revelando-se totalmente incapaz de lhe dar a estabilidade de que ela precisa. Em competição no Festival de Cinema de Locarno (Suíça) – onde arrecadou os prémios de melhor realização, actriz (Daniela Marín Navarro) e actor (Reinaldo Amien) – este drama tem realização e argumento da costa-ricense Valentina Maurel, que aqui se estreia em longa-metragem.

SÉRIE

Nem Mais Uma

Netflix, streaming

Estreia. Num colégio privado espanhol, um post anónimo numa rede social alega que terá acontecido uma violação. Alma é uma estudante adolescente que decide amplificar essa mensagem, o que lhe trará consequências. Uma série de adolescentes co-criada, com a ajuda de José Manuel Lorenzo, por Miguel Sáez Carral, a partir do romance que escreveu em 2021.

How to Ruin Love

Netflix, streaming

Estreia. Nesta comédia sul-africana criada por Rethabile Ramaphakela, uma mulher suspeita que o namorado lhe é infiel. Decidida a desmascará-lo, acaba por estragar a surpresa que ele lhe preparava: um pedido de casamento.

DOCUMENTÁRIOS

Jim Henson: O Homem das Ideias

Disney+, streaming

Estreia. Foi da cabeça, e das mãos, de Jim Henson (1936-1990) que saíram ícones transgeracionais da cultura pop como os Marretas, bonecos da Rua Sésamo, Fraggle Rock ou o filme O Labirinto. O realizador Ron Howard assina agora um documentário sobre o importante criador. A história dele é contada com recurso a imagens de arquivo, incluindo anúncios televisivos que Henson fez e que até agora se tinham dado como perdidos.

A Camarga, Selvagem e Frágil

RTP2, 20h37

A Camarga, região do sul da França, é conhecida pelo clima húmido. Este documentário de 2022, assinado por Xavier Lefebvre, dá a conhecer a beleza natural da zona.

Jonas Mekas: Fragmentos do Paraíso

TVCine Edition, 22h

Com depoimentos de cabeças falantes como Martin Scorsese, Jim Jarmusch, Peter Bogdanovich ou John Waters, este documentário de K.D. Davison traça um retrato da vida de Jonas Mekas (1922-2019), o importante realizador do cinema avant-garde nova-iorquino.

MÚSICA

Liberdade 25 - Sérgio Godinho & Os Assessores

RTP1, 22h49

Em Março, pouco mais de um mês antes da comemoração dos 50 anos do 25 de Abril, Sérgio Godinho subiu duas noites ao palco do Coliseu dos Recreios, em Lisboa, para, com a ajuda d’Os Assessores, apresentar noites de canções orientadas à volta de Liberdade, o tema do disco À Queima-Roupa, que foi lançado justamente em 1974. A segunda noite, a do dia 21, foi filmada e passa agora na televisão.

DESPORTO

Futebol Feminino: Portugal x Irlanda do Norte

RTP1, 20h37

Directo. Na qualificação para a edição de 2025 do Euro Feminino, o Campeonato Europeu de Futebol Feminino, Portugal recebe em Leiria a visita da selecção da Irlanda do Norte.