Polícia de Madrid controla decibéis dos concertos de Taylor Swift após queixas de barulho

A polícia mediu o número de decibéis do concerto de Taylor Swift no Estádio Santiago Bernabéu, do Real Madrid, depois de os habitantes da cidade se terem queixado de ruído "insuportável" desde que o local começou a receber eventos musicais no mês passado.

As leituras precisam de ser avaliadas para confirmar se excederam os níveis permitidos, disse a porta-voz da câmara municipal, Inmaculada Sanz, numa conferência de imprensa nesta quinta-feira. A mesma fonte avançou que as autoridades receberam 25 queixas após o concerto de quarta-feira.

A autarca declarou que a câmara municipal já está a preparar multas para os promotores de concertos anteriores que tenham sido considerados como tendo excedido os limites de ruído.

O Real Madrid não quis comentar. A polícia municipal de Madrid remeteu os pedidos de comentário para a câmara municipal. Sanz não indicou o nível de decibéis durante a conferência de imprensa. O promotor de Taylor Swift para os seus concertos em Madrid, a Lastur Bookin SL, não se pronunciou sobre o caso até ao momento.

O concerto, que contou com a presença de dezenas de milhares de swifties, marcou a primeira actuação de uma mega-estrela mundial no estádio, que foi adaptado para ir ao encontro da visão do presidente Florentino Pérez de aumentar as receitas do clube para além do futebol, de modo a que o Real Madrid possa competir financeiramente com os clubes ingleses da lucrativa Premier League.

A renovação de 900 milhões de euros incluiu um telhado e um novo campo retráctil de última geração que permite a utilização do recinto para eventos, tornando-o "um epicentro do mundo do entretenimento", disse Perez em Novembro.

Mas o plano está a provocar uma fúria local por causa dos níveis de ruído, com os residentes a dizerem que vão recorrer à justiça para bloquear futuros eventos.

"Não nos resta outra alternativa senão recorrer à justiça", declarou Enrique Martinez de Azagra, presidente da Associação de Pessoas Afectadas pelo Bernabéu.

Durante o concerto de quarta-feira, os peritos contratados pela associação efectuaram as suas próprias contagens de decibéis, que podem ser utilizadas como prova num processo. Os peritos registaram valores de 80 decibéis, muito acima dos 53 permitidos pelas autoridades municipais para um recinto de concertos, afirmou Martinez de Azagra.

Os concertos de Swift, na quarta e quinta-feira em Madrid, contribuirão para engrossar os cofres do Real Madrid, que paga 1,2 mil milhões de euros de empréstimos e operações estruturadas. Uma fonte do clube disse à Reuters que, em 2021, a remodelação aumentaria as receitas anuais do estádio de 150 milhões para 400 milhões de euros.