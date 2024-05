Edimburgo está a mandar sem-abrigo para fora da cidade para receber Taylor Swift

A corrida aos hotéis e alojamentos pelos fãs da artista americana que vão assistir à Eras Tour fez com que várias pessoas sem-abrigo fossem enviadas de táxi para outras cidades.

O fenómeno Taylor Swift vai passar por Edimburgo, capital da Escócia, entre os dias 7 e 9 de Junho. Várias pessoas em situação de sem-abrigo vão ser obrigadas a sair temporariamente da cidade - há até quem só tenha alojamento em Newcastle, a quase 400 quilómetros.

A corrida aos hotéis e alojamentos pelos fãs da artista americana que vão assistir à Eras Tour fez com que várias pessoas em situação de sem-abrigo fossem enviadas de táxi para outras cidades pela Câmara Municipal de Edimburgo, que disse estar a trabalhar para encontrar "alojamento apropriado". A Shelter Scotland, instituição de solidariedade social que apoia alguns dos visados, disse, em declarações à BBC News, que é "uma injustiça tremenda" que estas pessoas vulneráveis estejam "em competição directa" com os turistas.

Na Escócia, há uma obrigação legal de realojar pessoas que se declaram como sem-abrigo - esse realojamento pode ser em vários tipos de habitação, até mesmo hotéis. Mas com a aproximação da digressão que tem gerado "Swift lifts" por todas as cidades onde passa, quem fizer novos pedidos será enviado para outras cidades em táxis disponibilizados pela Câmara de Edimburgo. A autarquia disse que “de modo algum” estava a retirar inquilinos de alojamentos temporários para dar lugar aos fãs de Taylor Swift.

"Já recebemos relatos de pessoas que precisam de uma cama a quem foi dito que a única opção é sair da cidade", afirma a Shelter Scotland. "Uma família que esteja a passar pelo trauma de não ter casa em Edimburgo não deveria ter de se deslocar quilómetros do seu emprego, escola e comunidade para encontrar alojamento de emergência".

Edimburgo - assim como grande parte da Escócia - está a passar por uma grave crise de habitação e em Novembro de 2023 registou o maior número de pessoas em situação de sem-abrigo na cidade. Faltam casas para arrendamento social e os custos do arrendamento privado não param de subir.

Alison Watson, directora da Shelter Scotland, garantiu que a reposta do Governo escocês tem de mudar e que, se nada acontecer, é expectável que o problema se repita aquando do Festival Fringe, em Agosto, que junta fãs de comédia de vários pontos do mundo.