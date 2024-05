Rita Canas Mendes: “O que é ser normal? O que é uma família normal? O normal não existe”

A estreia de Rita Canas Mendes no romance, Teoria das Catástrofes Elementares, põe um grande ponto de interrogação à frente das marcas do passado no quotidiano presente.

Quando os livros que ficam não estão sublinhados restará para sempre a incógnita acerca do que pensou quem os leu. No livro de que aqui se fala a frase não está construída desta maneira, mas a ideia nela contida sublinha como ecoam e se perpetuam no presente mistérios e silêncios familiares, e, com eles, os civilizacionais, um tópico central do romance de estreia de Rita Canas Mendes.