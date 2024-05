Uma equipa internacional de cientistas conseguiu ler os genes que estão contidos nos cromossomas X e Y das espécies vivas de grandes símios de uma ponta à outra, com as sequências completas a revelarem uma grande variação no cromossoma Y (o do sexo masculino). Por outras palavras, os investigadores geraram as primeiras sequências cromossómicas completas de primatas não humanos.

