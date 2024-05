Governo alarga cobertura da vacina reforçada da gripe a maiores de 85 anos

Medida faz parte do pacote do Plano de emergência para a Saúde que o Governo deverá apresentar esta quarta-feira.

O Governo vai alargar a cobertura da vacinação contra a gripe com uma dose reforçada a toda a população com 85 anos ou mais. Esta vacina, que oferece uma protecção mais elevada, cingiu-se na campanha anterior apenas aos utentes dos lares.

Esta medida, segundo a SIC, faz parte do pacote do Plano de emergência para a Saúde que o Governo deverá apresentar esta quarta-feira e foi revelada por Cristina Vaz Tomé, secretária de Estado da Gestão da Saúde, na 5.ª edição do Flu Summit 2024.

O objectivo desta medida será reverter a mortalidade e morbilidade, e aliviar a pressão no serviço nacional de saúde – a gripe é responsável por 650 mil mortes por ano a nível mundial e responsável por milhões de hospitalizações.

Chama-se vacina de dose elevada porque tem literalmente tem mais quantidade de antigénio. É quatro vezes mais superior à vacina convencional, que terá 15 microgramas por estirpe. A de dose elevada tem 60.

Revela a SIC que esta medida vai implicar a compra de 360 mil doses da vacina de dose elevada que é produzida apenas por um laboratório.