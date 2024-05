Chega enfrenta o calor alentejano para criticar comunidade cigana

Líder do Chega foi a Mourão para se solidarizar com bombeiros que dizem ter sido “várias vezes” atacados por ciganos.

De Beja a Mourão, no distrito de Évora, são pouco mais de 80 quilómetros. Na planície do interior alentejano anda se vêem velhos sobreiros e pinheiros bravos, mas a maioria das terras é agora na sua maioria ocupada por um manto verde de culturas intensivas de amendoeiras e oliveiras regadas com a água do Alqueva que cruza estas terras.