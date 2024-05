Da saúde ao ‘sem desculpa’, campanha voltou a ser dominada pela política interna

A troca de ataques entre Sebastião Bugalho, cabeça de lista da Aliança Democrática (AD), e Marta Temido, número um do PS, marcou o terceiro dia de campanha eleitoral para as europeias de 9 de Junho. Também o plano de emergência para a saúde, anunciado esta quarta-feira pelo Governo, e as buscas feitas ao gabinete de um antigo assessor do partido alemão AfD mereceram a atenção dos candidatos.

