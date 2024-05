Europeias: Carneiro garante meios para cadernos eleitorais desmaterializados

O ex-ministro da Administração, José Luís Carneiro, revelou esta quarta-feira que foram garantidos todos os "meios financeiros e orçamentais" para a desmaterialização dos cadernos eleitorais para as eleições europeias, marcadas para 9 de Junho, e revelou que um dos “constrangimentos” relacionado com a cobertura de rede está ultrapassado.

Numa audição parlamentar, realizada a pedido da Iniciativa Liberal, na Comissão de Assuntos Constitucionais sobre a preparação e a organização das europeias, as primeiras com cadernos eleitorais desmaterializados, José Luís Carneiro afirmou que foram disponibilizados todos os meios que a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna colocou no plano de investimentos com vista à desmaterialização dos cadernos eleitorais.

Os cadernos eleitorais foram desmaterializados e estarão disponíveis nos cerca de 29.000 computadores adquiridos para estas eleições que deverão contar com 67 mil membros de mesas de voto.

Segundo revelou o ex-ministro socialista, o orçamento previsto para estas eleições era de 48, 2 milhões de euros. As duas maiores fatias deste bolo vão para equipamentos e serviços de suporte aos cadernos desmaterializados (16,4 milhões de euro), quase 12 milhões serão transferidos “fundamentalmente para os municípios” e seis milhões estão destinados a serviços de apoio.

Contrariamente ao que estava previsto, os técnicos de apoio informático às 13.500 mesas eleitorais já não vão ser recrutados junto das universidades e institutos politécnicos. O que ficou decidido, segundo revelou agora José Luís Carneiro, foi fazer uma parceria com o Instituto de Emprego e Formação Profissional. “Desde o dia 1 de Dezembro de 2023 que foram realizadas formações para agentes eleitorais membros das mesas de voto e inscreveram-se 13.979”, referiu o ex-governante

Para este sábado, estão previstos testes em todo o país que permitirão ter a percepção de todo o processo para as eleições para o Parlamento Europeu. Segundo afirmou o ex-ministro do MAI, "a administração eleitoral está convicta de que depois de todos aqueles que participarem no processo de teste participarão no acto eleitoral e ficaremos com uma análise mais rigorosa no dia 1 de Junho com os relatórios que forem emitidos (...), o que permitirá também termos tempo de mobilizar os sistemas de contingência para as necessidades que venham a ser detectadas".

Sobre os constrangimentos que possam vir a surgir a nível de conexão à rede, José Luís Carneiro disse que essa limitação está a ser ultrapassada com comunicações via satélite, routers e cartões de rede entregues aos municípios.

Na parte final da audição parlamentar, o antigo ministro disponibilizou-se ainda a prestar o apoio necessário à actual ministra Margarida Blasco por esta ser uma "mudança muito significativa".