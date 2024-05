Dois Estados: não há outra solução

Entre as barbaridades do Hamas e os sucessivos massacres de Israel, a solução dos dois Estados parece cada vez mais longe. Mas nunca é demais repeti-lo: não há outra solução política, nem outra saída pacífica para o conflito. Deve ser, mesmo, a única coisa no mundo que reúne o consenso internacional. Joe Biden faz dela o eixo da sua política para o conflito no Médio Oriente e repetiu-o várias vezes a Netanyahu. Xi Jinping, Putin e Modi concordam. Na Europa, Macron, Scholz e Sunak defendem o mesmo.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt