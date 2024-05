Pessoa morre ao ser sugada por motor de avião no aeroporto de Amesterdão

Uma pessoa morreu no aeroporto de Schipol, em Amesterdão, nos Países Baixos, ao ser sugada pelo motor de um avião que estava a ser rebocado, antes de uma descolagem prevista. A notícia foi confirmada pelo aeroporto e pela Polícia Real Militar. A vítima ainda não foi identificada.

As autoridades indicam, através da rede social X, que foi aberta uma investigação e que todos os passageiros do avião receberam apoio psicológico. O aeroporto de Schipol lamentou o "incidente horrível" e endereçou condolências: "os nossos pensamentos estão com os familiares e estamos preocupados com os passageiros e colegas presentes".

Vandaag is er een afschuwelijk incident geweest waarbij een persoon in een vliegtuigmotor is beland. Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden en we hebben zorg voor de passagiers en collega’s die dit hebben gezien. De Koninklijke Marechaussee voert momenteel onderzoek uit. https://t.co/G7QD0Ihevl — Schiphol (@Schiphol) May 29, 2024

Um porta-voz da Polícia Real Militar dos Países Baixos, citado pela Sky News, afirmou que ainda não é claro que a morte tenha sido acidental. De acordo com o jornal De Telegraaf, um funcionário relatou um "barulho infernal" seguido de uma nuvem de fumo no momento do incidente. Os passageiros e funcionários que testemunharam o momento vão ser "importantes na investigação", dizem as autoridades.

O avião da companhia aérea KLM envolvido no incidente ia partir com destino a Billund, na Dinamarca. Em comunicado, a KLM também confirmou o incidente: "Ocorreu hoje um acidente horrível no aeroporto de Schipol, em que uma pessoa ficou dentro de um motor de um avião em funcionamento. Essa pessoa morreu."

De acordo com dados do próprio aeroporto, citados pelo The Guardian, é raro haver um acidente em Schipol, onde as medidas de protecção e segurança são apertadas. No mês passado, passaram pelo aeroporto cerca de 5.5 milhões de pessoas, fazendo daquela estrutura uma das maiores da Europa.