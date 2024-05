Jana Puglierin sobre a Ucrânia: “Temos falado muito, mas, quando se vê o que foi feito, fica-se assustado por não ser ainda suficiente”

Jana Puglierin, directora da delegação em Berlim do European Council on Foreign Relations, diz que alguns países europeus não vêem a guerra na Ucrânia como uma ameaça existencial.

A directora da delegação em Berlim do think tank European Council on Foreign Relations, Jana Puglierin, falou do modo como a segurança é um tema essencial na campanha eleitoral para as europeias na Alemanha, em entrevista ao PÚBLICO, por telefone. Mas também explicou que estas eleições são vistas como umas eleições de segunda categoria.