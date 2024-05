Confrontos entre polícia e manifestantes junto à embaixada de Israel no México

Manifestantes atiraram pedras contra pelotão de polícias que bloqueava caminho para complexo diplomático no bairro de Lomas de Chapultepec, na Cidade do México. Polícia respondeu com gás lacrimogéneo.

Manifestantes entraram em confronto com a polícia perto da embaixada israelita no México, num protesto contra os ataques israelitas em Rafah, na Faixa de Gaza, avançou a agência de notícias France-Presse (AFP).

Na terça-feira à noite, os manifestantes, alguns com o rosto coberto, atiraram pedras contra um pelotão de polícias que bloqueava o caminho para o complexo diplomático no bairro de Lomas de Chapultepec, na capital, Cidade do México. A polícia respondeu com gás lacrimogéneo.

Baptizada de “Acção Urgente por Rafah” nas redes sociais, a manifestação reuniu cerca de 200 pessoas e foi convocada como protesto contra o bombardeamento por Israel de um campo de deslocados em Rafah, no sul da Faixa de Gaza.

O ataque israelita de domingo fez 45 mortos e 249 feridos, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, movimento islamita no poder no território palestiniano.