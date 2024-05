Suspensão de mandato: Moedas diz que será “coerente” caso Ângelo Pereira seja acusado

Em reacção à notícia de que Ângelo Pereira foi constituído arguido no caso Tutti-Frutti, Carlos Moedas diz estar à espera de desenvolvimentos do processo.

Carlos Moedas diz que será “coerente” caso o vereador Ângelo Pereira venha a ser acusado no caso Tutti-Frutti e relembrou que, recentemente, pediu a suspensão de mandato a um vereador que foi acusado pelo Ministério Público do crime de fraude num outro caso. Esta foi a primeira vez que o presidente da Câmara de Lisboa reagiu ao facto de Ângelo Pereira ter sido constituído arguido no processo Tutti-Frutti, desde que foi noticiado, esta terça-feira, pela CNN Portugal. Por agora, aguarda desenvolvimentos.

“Um vereador está arguido, como muitos autarcas estão arguidos. Se for acusado, a minha posição é coerente”, disse, esta quarta-feira, Carlos Moedas (Novos Tempos) aos jornalistas após uma reunião no Ministério da Administração Interna, com a ministra Margarida Blasco. Quanto a essa posição, Moedas mencionou o caso do vereador da Cultura, Diogo Moura, a quem este mês pediu a suspensão de mandato depois de ter sido acusado no âmbito de um outro caso. “Tive um vereador que foi acusado e, imediatamente, lhe pedi a sua suspensão do mandato. Portanto, é claríssimo qual é a minha posição”, reforçou.

O autarca lisboeta diz que é “um dos primeiros políticos a ter uma clareza enorme sobre esse tema” e que “há poucos exemplos desses no nosso país, a pedir a suspensão a um vereador que foi acusado”.

Relativamente ao caso de Ângelo Pereira, diz que estar à espera dos desenvolvimentos do processo. “Espero que ele se consiga defender, espero que a situação se resolva, mas a minha posição foi muito clara”, afirmou. “Ele sabe, nós sabemos e penso que não há outro político que tenha tido uma posição tão clara como a minha.”

Até agora, não tinha existido qualquer reacção da Câmara de Lisboa sobre o facto de Ângelo Pereira (Novos Tempos) ter sido constituído arguido no caso Tutti-Frutti. O PÚBLICO tinha contactado a autarquia para ter esclarecimentos sobre caso, mas não tinha tido resposta até ao momento.

A notícia foi avançada, esta terça-feira, pela CNN Portugal, que também referia que Ângelo Pereira tinha estado a consultar os autos no Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Lisboa. Até ao momento, também não houve qualquer reacção conhecida do vereador.

Na Câmara de Lisboa, Ângelo Pereira tem vários pelouros, entre eles, os do Desporto, Segurança e Polícia Municipal, Protecção Civil e Socorro, Estrutura Verde e Plano Verde e Higiene Urbana. Antes esteve ligado à Câmara Municipal de Oeiras. Nessa autarquia, foi vereador entre 2013 e 2017 e depois entre 2018 e 2020. Também passou pela Câmara Municipal de Sintra, entre 2009 e 2013, como adjunto do vice-presidente. Actualmente, Ângelo Pereira é também presidente da distrital de Lisboa do PSD.

A operação Tutti-Frutti teve início em 2018 e tem investigado alegados favorecimentos a militantes do PS e do PSD, através de avenças e contratos públicos. No processo estão em causa suspeitas de corrupção passiva ou tráfico de influência. Há cerca de um ano, a propósito do processo, a TVI emitiu uma reportagem sobre uma alegada troca de favores entre PS e PSD na preparação das listas para eleições autárquicas de 2017, com o objectivo de garantir a atribuição de certas freguesias lisboetas aos sociais-democratas.