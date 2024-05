Influencers apagados das redes sociais na China por ostentação de riqueza

Wang Hongquanxing é comparado a Kim Kardashian pela quantidade de seguidores que atrai online e pelo seu estilo de vida ultraluxuoso. Numa entrevista recente, à Phoenix News, Wang revelou que possui sete propriedades no complexo residencial de luxo de Pequim, Star River, cujo valor ascende a 800 milhões de yuans (cerca de cem milhões de euros), e fez questão de frisar que nunca sai à rua se não estiver a usar roupas e jóias no valor de pelo menos dez milhões de yuans (um milhão de euros). Até há dias, tinha mais de quatro milhões de pessoas a acompanhar as suas actividades.

Mas, na semana passada, a sua conta no Douyin, a versão chinesa do TikTok, passou a estar inacessível. No seu lugar, uma mensagem em que se lê que a conta tinha sido bloqueada “devido a violações das directrizes da comunidade Douyin”. O mesmo aconteceu com outros influenciadores online que publicavam conteúdos semelhantes, como Bo Gongzi (Young Wealthy Lord Bai), com 2,9 milhões de seguidores, e Baoyu Jiajie (Abalone Sister), com 2,3 milhões de fãs.

A 15 de Maio, também o Sina Weibo, um serviço de microblogging chinês, emitiu um aviso, afirmando que a plataforma iria levar a cabo uma operação especial contra conteúdos como “a defesa da extravagância e do desperdício” e “a ostentação da riqueza e a adoração do dinheiro”, noticiou o China Daily.

Segundo a comunicação social chinesa, as contas bloqueadas podem estar relacionadas com a declaração da Administração do Ciberespaço da China, em Abril, de estar decidida a combater os influenciadores que “criam uma persona de ‘ostentação de riqueza’, mostrando deliberadamente uma vida luxuosa baseada no dinheiro, a fim de atrair seguidores e tráfego”, numa altura em que se observa uma quebra de poder de compra entre a classe média do país.

“Quando a maioria das pessoas está infeliz com a sua própria vida, vê todo este conteúdo online que está tão desligado da realidade — ver todas estas pessoas que parecem tão felizes e ricas, cria uma psicologia bastante distorcida”, observou uma ex-influencer, Lyla Lai, em declarações à NBC News. “A longo prazo, isso não é definitivamente bom para o desenvolvimento, pelo que esta limpeza é realmente necessária”, concluiu Lai.