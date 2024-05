Carrie Fisher voltou às drogas após Guerra das Estrelas exigir perda de peso, diz James Blunt

Quando Carrie Fisher, a princesa Leia da saga Guerra das Estrelas, foi contactada para integrar o elenco dos últimos episódios da trama, tinha quase 60 anos e estava longe da forma física com que apareceu nos filmes da década de 80 do século passado. Mas perdeu peso e, segundo James Blunt, amigo próximo da actriz, que chegou a viver na casa dela em Los Angeles, foi a pressão dos chefes da Guerra das Estrelas para ser magra que a levou a voltar a abusar de drogas, conduzindo à sua morte.

Carrie Fisher morreu a 27 de Dezembro de 2016, dias depois de ter sofrido um ataque cardíaco durante um voo entre Londres e Los Angeles. Agora, durante o Festival Hay de Literatura, Blunt confessou, perante uma audiência, que, antes da morte da amiga, já sabia que ela se estava a maltratar. “Quando entrou no avião, já se tinha praticamente suicidado. Disseram que foi uma paragem cardíaca, mas ela tinha tomado drogas suficientes para ter uma grande festa”, disse, citado pelo Daily Mail.

Na época, a autópsia à actriz detectou a presença de cocaína, metanfetamina, ecstasy, álcool e opiáceos. No entanto, a luta da actriz contra a dependência não era nova, assim como era pública a doença bipolar com que lidava.

Mas Blunt não deixa de apontar o dedo a uma indústria que classifica de injusta para com as mulheres. E, segundo o autor de You're beautiful, a própria Fisher estava ciente das dificuldades que as mulheres têm na indústria, nomeadamente do facto que os homens podem envelhecer e as mulheres não.