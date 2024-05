Um roteiro para descobrir as marcas das invasões francesas

Entre 1807 e 1810, Portugal foi invadido três vezes por generais franceses que, a mando de Napoleão Bonaparte – militar, estadista e imperador francês –, procuravam transformar França num império. Quando decretou o bloqueio continental aos navios britânicos, em 1806, Napoleão colocou Portugal perante um dilema: ou obedecer ou honrar a longa aliança com Inglaterra e resistir. A escolha todos conhecemos: Portugal enfrentou os franceses e a corte do Príncipe regente, D. João, partiu para o Brasil.

As consequências dessa decisão foram sentidas de forma profunda pela população e perduraram no tempo. Pela importância e pelos vestígios históricos que as Invasões Francesas deixaram no Centro de Portugal nasceram os Itinerários Napoleónicos Portugal, integrados na Rede Temática das Invasões Francesas em Portugal, e que integram 13 municípios.

Entre fortalezas, igrejas e centros de interpretação há muito a descobrir. Venha então daí e descubra alguns dos locais mais importantes e as suas fascinantes histórias.

Centros de Interpretação

Uma das mais importantes valências dos Itinerários Napoleónicos Portugal são os Centros de Interpretação que, através de conteúdos audiovisuais, ajudam a compreender a passagem dos franceses e as lutas travadas.

Nas Linhas de Torres Vedras, as mais importantes para a protecção da capital, pode encontrar seis Centros de Interpretação temáticos e complementares entre si, com abordagens diversas sobre a 3.ª Invasão Francesa. Pode encontrá-los nos concelhos de Arruda dos Vinhos, Bucelas, Mafra, Sobral de Monte Agraço, Vila Franca de Xira e Torres Vedras. Na mesma região, pode visitar o Centro de Interpretação da Batalha do Vimeiro, na Lourinhã, e mais a norte o Centro de Interpretação – Mortágua na Batalha do Bussaco, que tem a particularidade de utilizar a grafia seiscentista da palavra "Buçaco".

Em toda esta rede pode divertir-se com o jogo de tabuleiro “Napoleão: o princípio do fim”, criado para promover, de forma lúdica, o conhecimento sobre as Invasões com recurso a questionários e desafios estratégicos.

Locais com História

Se gosta de visitar locais onde, ainda hoje, se podem encontrar vestígios históricos, uma das paragens obrigatórias é o Forte de Almeida. Mesmo com a grande explosão de 1810, as ruínas do castelo localizadas dentro do forte continuam a ser importantes testemunhas do conflito que poderá compreender melhor com uma ida ao Museu Histórico-Militar de Almeida. Se visitar o município em Agosto, pode ainda assistir à recriação histórica do Cerco de Almeida, com direito a conhecer um acampamento militar da época e assistir à recriação dos combates.

Além de Almeida encontrará fortificações um pouco por todo o Centro de Portugal. Nas Linhas de Torres pode visitar o Forte do Cego (Arruda dos Vinhos), o Forte do Zambujal (Mafra), o Forte de Alqueidão (Sobral de Monte Agraço), o Forte da Ajuda Grande (Bucelas - Loures), e o Forte de São Vicente (Torres Vedras). Pode dar ainda um passinho junto à fronteira com Espanha e visitar os Fortes da Graça e de Santa Luzia, em Elvas. Todos se encontram em bom estado de preservação e permitem viajar no tempo para algumas das mais importantes batalhas deste período histórico.

Vale a pena ainda parar na aldeia de Santo António do Cântaro (Penacova) para visitar a capela da aldeia, local de onde partiram as tropas francesas para um dos ataques da Batalha do Buçaco. Também a Capela das Almas, na Mealhada, é uma paragem obrigatória – durante o conflito tornou-se num hospital onde os Frades Carmelitas Descalços prestavam auxílio aos feridos. O mesmo aconteceu com a Igreja do Vimeiro, na Lourinhã.

Pode ainda acrescentar à sua viagem uma visita, na Mealhada, à Porta da Rainha e à Porta de Sula, bem como aos moinhos de Moura e Sula, em Mortágua, que serviram de postos de comando. Na Porta de Sula pode assistir aos festejos da Batalha do Buçaco, a 27 de Setembro, se programar a sua viagem para essa data. Para terminar, visite o Núcleo Museológico do Buçaco, na Mealhada, e o Monumento às Linhas de Torres, em Vila Franca de Xira.

Se gosta do contacto com a natureza, pode também experimentar os diversos trilhos e percursos pedestres existentes como o Trilho da Batalha da Roliça (Bombarral), o Percurso Pedestre da Batalha do Vimeiro (Lourinhã), o GR30 - Rota das Linhas de Torres (Torres Vedras), ou a Grande Rota do Buçaco e o Trilho Militar (ambos na Mealhada).

A inovadora rede de experiências imersivas Uma das principais atracções dos Itinerários Napoleónicas são os 13 ambientes de Realidade Virtual e de Realidade Aumentada espalhados por vários municípios e que proporcionam verdadeiras viagens no tempo. Ao darem vida aos eventos e às personagens históricas, estas experiências dão a conhecer a história das Invasões Napoleónicas de forma mais imersiva e impactante. Estas são experiências a não perder e que pode conhecer nos municípios de Almeida, Bombarral, Elvas, Mealhada, Mortágua, Penacova, no Centro de Interpretação da Batalha do Vimeiro, na Lourinhã, e nos seis Centros de Interpretação que fazem parte Centros de Interpretação das Linhas de Torres.

Antes de programar a sua viagem pode (e deve) consultar a agenda nacional, onde encontra toda a oferta cultural dos Itinerários Napoleónicos.