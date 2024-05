O Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (TCRS) concluiu que a TAP não prestou informação verdadeira aos investidores no caso do afastamento da administradora Alexandra Reis, e deu razão à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) na coima de 50 mil euros aplicada à transportadora aérea por “violação, a título doloso, do dever de divulgar informação com qualidade”.

