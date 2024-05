Portugal defronta Noruega, Brasil e EUA no Mundial de andebol

Selecção nacional, que no último Campeonato do Mundo foi 13.ª classificada, vai disputar a primeira fase da prova em Tóquio.

Portugal vai defrontar Noruega, Brasil e Estados Unidos, no Grupo E da fase de grupos do Mundial de andebol de 2025. A selecção nacional, que estava incluída no pote 2, acabou por ficar com um cabeça de série aparentemente mais acessível, neste torneio que se vai disputar na Croácia, Noruega e Dinamarca.

"Uma vez mais, vamos jogar na casa de um dos organizadores, mas estamos mais ou menos habituados a isso. E depois temos o Brasil, que é sempre uma selecção difícil, temos que nos preparar muito bem para poder ultrapassar esta equipa. Os Estados Unidos tiveram um 'wild card' para participar neste Mundial, nós somos melhores, mas é uma selecção que, pouco a pouco, tem vindo a melhorar", comentou o seleccionar nacional, Paulo Jorge Pereira, após o sorteio.

No ano passado, no Mundial organizado por Polónia e Suécia, Portugal classificou-se em 13.º, depois de ter vencido o seu grupo e ter sido quarto no grupo da Ronda Principal. Nessa edição, a Noruega terminou no sexto lugar, o Brasil em 17.º e os Estados Unidos em 20.º.

Portugal jogará a 15 de Janeiro de 2025 contra os Estados Unidos, na Unity Arena de Oslo, seguindo-se a 17 o Brasil e a Noruega a 19, no mesmo pavilhão.

"Eu vejo sempre os jogos no plano mais prático, não olho muito para o plano teórico. Já tivemos alguns dissabores por pensarmos em resultados no plano teórico. Portanto, na prática temos que preparar bem, jogar bem para seguir em frente e vamos com essa convicção e crença de que as coisas nos vão correr bem mais uma vez. É um orgulho enorme, uma vez mais, estar em mais um Campeonato do Mundo, queremos continuar a crescer e ganhar estatuto em termos internacionais", acrescentou o seleccionador.