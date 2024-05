Como está a correr o plano saudita para dominar o futebol mundial?

Mais um ano do projecto estatal de futebol na Arábia Saudita, também conhecido como Saudi Pro League, que chegou ao fim nesta segunda-feira com a realização da última jornada. Não trouxe nada de novo. O Al-Hilal de Jorge Jesus foi mesmo um campeão invencível (31 vitórias e três empates em 34 jogos), Cristiano Ronaldo foi, de longe, o melhor marcador (35 golos) e as “estrelas” do futebol mundial dominaram as atenções, mesmo aquelas que jogaram pouco (Neymar, o melhor exemplo). Mas este é um projecto que não tem trazido benefícios óbvios para o futebol saudita — para além da exposição mediática do país através do futebol. E não é um campeonato que seja propriamente competitivo. Três das quatro equipas financiadas pelo fundo de investimento soberano (PIF) terminaram nos três primeiros lugares — e a outra ficou em quinto.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt