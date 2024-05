Bayern Munique contrata treinador belga Vincent Kompany

O Bayern de Munique anunciou esta quarta-feira a contratação do belga Vincent Kompany, que assumirá o cargo de treinador da equipa de futebol até Junho de 2027.

Kompany sucede no cargo ao alemão Thomas Tuchel - que deixa os bávaros sem qualquer título conquistado na última época - e assume o comando dos vice-campeões alemães após uma passagem pelos belgas do Anderlecht e pelos ingleses do Burnley, com os quais foi despromovido à segunda divisão inglesa esta época, depois da promoção à Premier League na temporada anterior.

?? Drei Fragen an unseren neuen Trainer Vincent Kompany. ??? pic.twitter.com/lxha7LcOmi — FC Bayern München (@FCBayern) May 29, 2024

Para assegurar o concurso de Kompany, o Bayern deverá pagar ao clube inglês, que tinha um contrato com o técnico até Junho de 2025, uma indemnização de 10,5 milhões de euros, segundo diversos meios de comunicação alemães.

A cerimónia de apresentação de Vincent Kompany decorreu na presença do director geral do Bayern, Jan-Christian Dressen, do secretário técnico, Max Eberl, e do director desportivo, Christoph Freund.

Dreesen sublinhou que Kompany é um treinador que “representa a união e o espírito de equipa de que o Bayern precisa”

“Estou ansioso por este desafio. É uma grande honra poder trabalhar neste clube, uma instituição no futebol mundial. Como treinador, adoro ter a bola, uma equipa criativa, agressiva e corajosa. Quando a base estiver estabelecida, o sucesso virá”, disse Vincent Company.