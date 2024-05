Quinta na TV: Um Amigo Extraordinário, uma rapariga geek e um espião anti-nazi

CINEMA

Um Amigo Extraordinário

AXN Movies, 21h10

Realizado por Marielle Heller (O Diário de Uma Rapariga Adolescente), este filme biográfico debruça-se sobre a amizade improvável entre Fred Rogers (1928-2003), o anfitrião e criador de um famoso programa infantil americano, e um jornalista. Este é ficcionado na personagem de Lloyd Vogel, mas tem correspondência na vida real em Tom Junod, autor de Can you Say...Hero?, artigo publicado na revista Esquire que inspirou o filme. Nos papéis principais surgem Matthew Rhys na pele do repórter e Tom Hanks na de Rogers – este foi nomeado para o Óscar, o Globo de Ouro e o BAFTA de Melhor Actor Secundário. O elenco inclui ainda Susan Kelechi Watson e Chris Cooper.

Colateral

Star Movies, 21h15

Max é taxista há 12 anos e nunca viveu preocupações de maior no seu táxi - até esta noite. Vincent (Tom Cruise) é um assassino contratado por um cartel de narcotraficantes que, ao descobrir que vão ser acusados por um júri federal, montam uma operação para identificar e matar as testemunhas-chave. A última fase é esta noite e Vincent chega a Los Angeles, para eliminar cinco pessoas. Acaba por sequestrar o táxi de Max, que está disponível, no sítio e à hora errada. E enquanto a polícia de Los Angeles e o FBI os perseguem, as vidas de Max e Vincent vão depender uma da outra de uma forma que eles nunca poderiam ter imaginado. Um filme de Michael Mann saído em 2004.

O Génio do Mal: O Início

Disney+, streaming

Em 1976, Richard Donner realizou o filme O Génio do Mal, com base num argumento de David Seltzer, onde os actores Gregory Peck e Lee Remick deram vida ao casal que adoptou Damien (um papel que valeu ao jovem Harvey Stephens uma nomeação para o Globo de Ouro), que mais tarde perceberam ser o filho do diabo.Realizada por Arkasha Stevenson este ano, esta é a prequela dessa história. Quando Margaret, uma jovem freira, faz os seus votos finais, concorda em mudar-se para Roma e entregar-se de corpo e alma à Igreja. O que ela não imaginava era ver-se envolvida numa conspiração macabra com o objectivo de fazer nascer o anticristo. No elenco, Nell Tiger Free, Ralph Ineson, Sônia Braga, Tawfeek Barhom e Bill Nighy.

SÉRIES

Eric

Netflix, streaming

Estreia. Nova Iorque, década de 1980. A vida de um marionetista de televisão é virada ao contrário quando o seu filho de nove anos desaparece. Alcoólico e dado a tratar mal as pessoas, começa a ver o amigo imaginário do filho e traça, com essa alucinação, um plano para tentar encontrar o miúdo. Uma minissérie criada por Abi Morgan, a argumentista galesa responsável por filmes como A Dama de Ferro, de Phyllida Lloyd, e Vergonha, de Steve McQueen, e séries como The Hour. Com Benedict Cumberbatch.

Geek Girl

Netflix, streaming

Estreia. Baseada no livro homónimo de Holly Smale, uma história para jovens adultos saída em 2013, esta série de televisão segue uma miúda britânica desajustada de 15 anos que de repente ganha um concurso para ser modelo e muda completamente de vida. Emily Carey é a protagonista.

DOCUMENTÁRIO

Leon Lewis: Um Espião de Hollywood Contra os Nazis

RTP2, 22h55

Em 1933, quando Hitler subiu ao poder, os nazis tentaram infiltrar-se no Estados Unidos, incluindo nos estúdios de Hollywood, que dominavam o cinema, um poderoso meio para passar mensagens. Leon Lewis era um advogado judeu que, contra esta ameaça, montou uma rede de espiões para evitar esta influência. Este documentário de 2023, assinado por Olivier Mirguet, conta esta história pouco conhecida através de imagens de arquivo e animação.

INFANTIL

A Patrulha de Gnomos (VP)

Panda Kids, 13h30

Catherine e Chloë, mãe e filha, vêem-se obrigadas a mudar de casa. A moradia onde passam agora a viver, para além de enorme e decrépita, está atafulhada de gnomos de jardim, algo que a torna agradável mas, simultaneamente, um pouco assustadora. É então que Chloë, com Liam, um rapaz da sua idade, descobrem que cada uma daquelas pequenas estátuas de gesso tem vida própria. Uma comédia de animação computadorizada realizada por Peter Lepenioti.