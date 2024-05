Trabalhadores de museus e monumentos nacionais em greve na quinta-feira

Lisboa, 29 mai 2024 (Lusa) - A Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais (FNSTFPS) convocou para quinta-feira uma greve dos trabalhadores dos serviços da empresa pública Museus e Monumentos de Portugal pelo pagamento de horas extraordinárias.

Lisboa, 29 mai 2024 (Lusa) - A Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais (FNSTFPS) convocou para quinta-feira uma greve dos trabalhadores dos serviços da empresa pública Museus e Monumentos de Portugal pelo pagamento de horas extraordinárias.

De acordo com um comunicado da federação, esta ação de luta visa "exigir a regularização do pagamento do trabalho suplementar e em dias feriados, e reafirmar a necessidade da valorização do trabalho prestado nestes dias, do cumprimento dos horários de trabalho e dos seus limites legais".

A greve pelo período de 24 horas também tem como objetivo "a valorização da carreira profissional de vigilância e portaria", segundo a FNSTFPS.

"O conselho de administração da MMP,EPE, assumiu em 03 de abril passado que já se encontravam apurados todos os pagamentos em falta relativamente ao trabalho suplementar e ao trabalho em dia feriado. E, simultaneamente, assumiu que a regularização seria feita ainda durante esse mesmo mês, o que não se veio a verificar", indicou a federação de sindicatos no comunicado.

Neste contexto, a FNSTFPS tinha convocado uma greve ao trabalho extraordinário para 18 de maio, Dia Internacional dos Museus.

A empresa pública Museus e Monumentos de Portugal gere 38 museus e monumentos nacionais distribuídos por todo o país.

A agência Lusa contactou o Ministério da Cultura sobre o ponto da situação do pagamento das horas extraordinárias a estes trabalhadores, que remeteu uma resposta para mais tarde.