Os amigos de Ryusuke – Paixão, um grande filme de Hamaguchi

Ryusuke Hamaguchi volta a encher-nos as medidas. Paixão, de 2008, tem agora estreia comercial em Portugal e há uma retrospectiva no Nimas, Lisboa.

A retrospectiva da obra de Ryusuke Hamaguchi no cinema Nimas, em Lisboa, traz como bónus a estreia comercial da segunda longa-metragem do realizador japonês. Com data de 2008 (Hamaguchi, que nasceu em 1978, tinha portanto 30 anos), Paixão é mesmo tecnicamente um “filme de escola”, feito como exercício final para a escola de cinema de Tóquio que Hamaguchi frequentava. E que filme: desde a descoberta de Hamaguchi (que em Portugal se fez pela estreia comercial de Happy Hour, em 2018) nenhum dos seus vários filmes posteriores nos provocava uma sensação comparável. Sabíamos que Hamaguchi tinha de nos voltar a encher as medidas, não sabíamos é que para isso acontecer tínhamos de olhar para trás, para o que estava antes de Happy Hour. Mais uma razão para prestar atenção à retrospectiva no Nimas.