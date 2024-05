Portugal é dos países que menos gastam com prevenção. “A nossa lógica é remediar”

“A pressão da demanda curativa é tão alta que, na orientação do orçamento, a prevenção é uma despreocupação”, diz o presidente do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, Henrique Barros.

Portugal é dos países da União Europeia (UE) que menos dinheiro gastam com cuidados de saúde preventivos. Em 2021, apesar de os gastos com prevenção terem disparado devido à pandemia de covid-19, representaram apenas 3,2% do total das despesas com a saúde no país, quase metade da média da UE (6%). Considerando a percentagem dos gastos em prevenção na despesa corrente em saúde, Portugal surge na sexta pior posição no retrato divulgado na semana passada pelo Eurostat, o gabinete de estatísticas da União Europeia.