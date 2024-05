Queres fazer um filme no Porto? Há cinco bolsas de 20 mil euros cada

Filmaporto vai atribuir cinco bolsas a artistas e cineastas do Porto, ou a quem quiser trabalhar com promotoras do Porto, Matosinhos ou Vila Nova de Gaia. Candidaturas até 21 de Junho.

Há cinco bolsas de 20 mil euros cada para financiar filmes desenvolvidos no Porto. A quinta edição do Filmaporto vai atribuir o apoio a “propostas de cinema de ficção, documentário ou animação, séries, cinema experimental e ensaio”, lê-se em comunicado.

À semelhança dos anos anteriores, há duas modalidades de apoio: a bolsa Neves, que deverá ser atribuída a “artistas e cineastas residentes no município do Porto e entidades produtoras com sede nos concelhos do Porto, Matosinhos ou Vila Nova de Gaia, em conjunto com artistas e cineastas residentes no concelho do Porto”. Há três bolsas destas.

A bolsa Pascaud, a segunda modalidade, é destinada a “artistas e realizadores residentes fora do município do Porto e entidades promotoras com sede nos concelhos do Porto, Matosinhos ou Vila Nova de Gaia em conjunto com artistas e cineastas fora do município do Porto”. Há duas bolsas desta modalidade.

As candidaturas decorrem até às 18 horas de 21 de Junho. Devem incluir, entre outras informações, como a identificação dos candidatos, uma descrição do projecto, “com referência a aspectos temáticos, narrativos, técnicos e artísticos”, apresentando também “imagens ou referências teóricas” que possam ser pertinentes. Deve também ser apresentado um orçamento detalhado e indicação da data de início e fim da produção do projecto proposto.

O regulamento pode ser consultado na íntegra aqui.

O painel de júris é composto pelo produtor de cinema Luís Urbano, a cineasta Melanie Pereira e a cineasta e artista visual Tomás Paula Marques.