Habitação: dar sentido ao PRR

Apesar da existência de graves problemas habitacionais, facilmente identificáveis já em 2016, grande parte das autarquias portuguesas viveu até 2021 em negação, relativa ou absoluta, em relação às dificuldades de acesso a uma habitação condigna. Foi neste ano que, a reboque da crise económica e social causada pela pandemia, o Governo prometeu usar o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para resolver, até 2026, o problema de 26.000 agregados em situação de indignidade habitacional. O facto de as operações serem financiadas 100% a fundo perdido veio mudar completamente as regras do jogo, viabilizando parte do entretanto proposto pela Nova Geração de Políticas de Habitação (2018) e pela Lei de Bases da Habitação (2019). Em 2024, o retrato é facilmente mensurável.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt