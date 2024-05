O novo consenso em Washington: o futuro é o proteccionismo

Com o mercado dos EUA fechado às exportações chinesas de veículos eléctricos, um dos efeitos será tornar a China ainda mais necessitada do mercado europeu, transferindo o problema para a Europa.

1. Entre os aliados dos EUA ninguém se poderá queixar de incerteza. Ao contrário do que acontece com a guerra da Ucrânia, com a NATO, ou com a implementação do Acordo de Paris sobre o ambiente, no comércio internacional as eleições de Novembro 2024 são bastante previsíveis. Mais taxas aduaneiras, ou ainda mais taxas aduaneiras, é o que prometem Joe Biden e Donald Trump aos seus eleitores.