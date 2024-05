Gaza: Joe Biden está entre a espada e a parede

No episódio de hoje ouvimos o professor na Nova School ou Law e especialista em direito internacional, Francisco Pereia Coutinho.

Israel continua a sua ofensiva em Rafah, apesar de todos os apelos em contrário, nomeadamente dos EUA. O último ataque fez dezenas de mortos num acampamento habitado por deslocados. As organizações humanitárias falaram em cenário de inferno, com o fogo a alastrar pelas tendas de plástico, e a procurador militar israelita em incidente muito grave. Como era previsível, estes ataques agravam ainda mais a situação humanitária no enclave.

O ataque a Rafah surge na sequência da decisão do Tribunal Internacional de Justiça, que exigiu a Israel que se retire e que cesse a sua ofensiva àquela província de Gaza. O governo de Benjamin Netanyahu desafia o direito internacional e coloca um problema aos seus aliados. Não é possível defender a justiça internacional nuns casos e ignorá-la em outros, em função dos países que são alvo de decisões judiciais.

O isolamento de Israel aprofunda-se. Espanha, Irlanda e Noruega reconhecem, a partir de hoje, o estado palestiniano, aumentando a pressão internacional.

Netanyahu tem resistido à pressão interna, às constantes manifestações de rua, em nome dos reféns ainda sequestrados, e à pressão externa. Até quando é que o primeiro-ministro israelita irá resistir? Estará Joe Biden disposto a impor um cessar-fogo neste conflito?

No episódio de hoje, Francisco Pereia Coutinho, professor na Nova School ou Law e especialista em direito internacional, diz que Biden está entre a espada e a parede e que a violação do direito internacional deveria dar origem à aplicação de sanções.

Siga o podcast P24 e receba cada episódio logo de manhã no Spotify, na Apple Podcasts, ou noutras aplicações para podcasts.​ Conheça os podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts. Tem uma ideia ou sugestão? Envie um email para podcasts@publico.pt.