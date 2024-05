Espanha reconhece um Estado palestiniano “viável”, nas fronteiras de 1967

Governo de Israel acusa Sánchez de ser “cúmplice no incitamento ao genocídio dos judeus”. Madrid, Dublin e Oslo formalizam o reconhecimento do Estado palestiniano, que entra agora em vigor.

Numa decisão adoptada “contra ninguém, menos ainda contra Israel, um povo amigo”, Pedro Sánchez anunciou o reconhecimento de Espanha de “um Estado viável com a Cisjordânia e Gaza ligadas por um corredor e unificadas sob um governo da Autoridade Palestiniana”. Foi assim que o chefe do Governo de Espanha explicou a sua decisão, numa curta declaração antes do arranque do conselho de ministros em que o reconhecimento espanhol de um Estado palestiniano entrará em vigor.