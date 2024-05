Parado desde 2021, orçamento participativo de Lisboa volta neste ano com novo modelo

O Orçamento Participativo (OP) de Lisboa, que chegou a ser o maior do país, mas está parado desde 2021, deverá voltar a ser lançado neste ano, com “novas regras e orientações”. A garantia é avançada pela câmara municipal da capital, em resposta a questões do PÚBLICO sobre a aparente indefinição e o prolongado silêncio sobre o futuro do instrumento de democracia participativa lançado pela câmara em 2008, quando a mesma era presidida por António Costa (PS). Em Março de 2023, interrogada sobre o mesmo assunto, a edilidade lisboeta garantia que o OP seria relançado até ao final do ano passado, enquanto se dava prioridade à implementação de projectos não concretizados de edições anteriores. O que não aconteceu.

