Obras na pista do aeroporto do Porto custam 50 milhões e começam a 31 de Julho

Há um dia, em particular, em que as obras terão impacto nos passageiros: a 10 de Setembro, nenhum avião poderá descolar ou aterrar no Aeroporto Francisco Sá Carneiro.

O reforço da pista do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, na Maia, começa a 31 de Julho, vai demorar 19 meses, de segunda-feira a sábado, entre meia-noite e as 6h, num investimento de 50 milhões de euros, foi anunciado nesta segunda-feira.

Em comunicado, a ANA Aeroportos explicou que a opção pelo trabalho em horário nocturno visa "minimizar o impacto nas operações aeroportuárias".

O contrato de empreitada foi assinado com a Acciona e representa "um investimento de qualidade, segurança e desempenho ambiental, permitindo acomodar o crescimento do tráfego aéreo", relata a nota de imprensa. Além da repavimentação da pista, que vai precisar de 90 mil toneladas de materiais a linha de aproximação passará a contar com um sistema de iluminação com 1300 LED.

Com esta operação, continua o comunicado, a ANA vai "reforçar as condições operacionais do aeroporto, sendo esta a maior intervenção realizada na pista desta infra-estrutura".

Nesta terça-feira, o Jornal de Notícias acrescentou a informação de que há um dia, em particular, em que as obras terão impacto nos passageiros: a 10 de Setembro, nenhum avião poderá descolar ou aterrar no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, uma vez que a infra-estrutura estará encerrada avançar com outros trabalhos.

"As únicas obras visíveis, porém, para os passageiros terão lugar no dia 10 de Setembro. Alguns dos trabalhos a efectuar demorarão um período mais longo do que as seis horas de que dispomos todas as noites. E esta situação leva-nos a propor um encerramento do aeroporto durante um dia completo. Será o único dia do ano em que não haverá aviões na pista do Porto", esclareceu o director-executivo da ANA - Aeroportos de Portugal, Thierry Ligonnière ao JN.

De acordo com o jornal, algumas companhias aéreas ainda estão a permitir reservar voos para essa data.