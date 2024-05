Nesta mostra, viaja-se até outra Lisboa através de embalagens da Abel Pereira da Fonseca

Mostra com embalagens da Sociedade Abel Pereira da Fonseca pode ser vista no 8 Marvila. Estão em cubas onde, em tempos, se guardou vinho – basta espreitar por “janelas” para as ver e ir ao passado.

“Ponha a cabeça sem medo. Tem que se entrar na paisagem sonora” – quem o pede é Inês Vidal, uma das curadoras da mostra “Já cheira a carvalho das aduelas e a vinhos de armazém”. Espreita-se então para dentro da cuba e vêem-se várias embalagens da antiga Sociedade Abel Pereira da Fonseca. Entre elas, há uma garrafa de vinho rosé em forma de cabaça ou uma embalagem de plástico para vinagre marcada pela passagem do tempo. “É uma embalagem que transporta muitas pessoas para a casa dos avôs”, diz Mauro Santos, o outro curador. Com a cabeça dentro da cuba, ouve-se um eléctrico a passar, um ambiente de taberna ou um amola-tesouras: é uma recriação do ambiente de Marvila do passado, de uma Lisboa de outros tempos.