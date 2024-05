Quer transformar a Educação em Portugal? Há uma oportunidade para si

O famoso inventor Thomas Edison previa, em 1913, que a “educação do futuro seria feita através da imagem em movimento”, numa referência também ao seu próprio contributo na invenção dos filmes. Mais de 100 anos depois, sabemos bem que a educação do futuro vai muito além dessas concepções, rompendo expectativas todos os dias. A inovação na educação acontece de formas que seriam impensáveis no mundo de Edison, desde a incorporação tecnológica – acelerada pela inteligência artificial – até às preocupações com o acesso e inclusão.

A este respeito, o Relatório Global de Monitorização da Educação da UNESCO reforçava, em 2023, o potencial das tecnologias em apoiar a igualdade, inclusão e qualidade na educação, assim como na aprendizagem de competências básicas, mas também deixava o alerta de que, sem os devidos cuidados, o ensino digital poderia reforçar o fosso das desigualdades.

Educação. Tecnologia. Acesso. Inclusão. Qualidade do ensino. Todos estes são conceitos-chave que guiam a Sonae na dinamização do Prémio Sonae Educação. Depois do sucesso da primeira edição do Prémio, em 2023, com mais de 400 candidaturas, a Sonae lança a segunda edição da iniciativa, mantendo o mesmo propósito: apoiar projectos inovadores e inclusivos que contribuam para melhorar o acesso e a qualidade da educação em Portugal.

“Estamos empenhados em garantir oportunidades equitativas para todos, procurando romper com os ciclos de desigualdade”, explica Daniel Fonseca, director de Marca e Comunicação da Sonae, reforçando também o empenho da Sonae em “impulsionar a inovação na educação”, perante modelos educativos actuais que “não acompanham a rápida transformação da sociedade”.

Prémio reforçado de 150 mil euros

A ambição por gerar impacto é, este ano, ainda maior. Desde já, pelo valor monetário do Prémio a distribuir nesta segunda edição, que passa de 100 mil para 150 mil euros. Mas também pelo leque alargado de entidades que podem concorrer: às instituições de natureza privada, com ou sem fins lucrativos, juntam-se agora também, pela primeira vez, as entidades públicas onde se incluem as escolas.

Além do apoio financeiro, as entidades poderão também beneficiar do know-how e rede de parcerias da Sonae. Tal como explica Daniel Fonseca, além do apoio financeiro e do acompanhamento contínuo ao longo da implementação de cada iniciativa premiada, “o Prémio Sonae Educação facilita a aproximação entre os projectos e os principais agentes do ecossistema educativo, criando oportunidades valiosas de networking e promovendo a formação de sinergias”.

Foto “Estamos empenhados em garantir oportunidades equitativas para todos, procurando romper com os ciclos de desigualdade” - Daniel Fonseca, director de Marca e Comunicação da Sonae

As candidaturas à segunda edição do Prémio Sonae Educação estão abertas até 30 de Junho de 2024.

Um Prémio que faz a diferença

Em 2023, o NoCode Institute e a EKUI venceram a primeira edição do Prémio Sonae Educação. Enquanto a NoCode tem um projecto de plataforma digital que democratiza o acesso a competências digitais, a EKUI desenvolveu e está a implementar uma metodologia pioneira de alfabetização que agrega quatro formas de comunicação (gráfica, braille, língua gestual portuguesa e alfabeto fonético).

A candidatura ao Prémio Sonae marcou, definitivamente, um ponto de viragem em ambos os projectos e na evolução de cada iniciativa.

“O Prémio Sonae Educação foi e tem sido um catalisador fundamental para o NoCode Institute”, começa por explicar Miguel Muñoz Duarte, co-fundador do NoCode Institute, referindo que o acompanhamento de que têm beneficiado tem sido “uma das agradáveis surpresas” da iniciativa. Do prémio monetário ao acompanhamento por parte da Sonae e dos parceiros associados, como a consultora Sair da Casca, da assessoria de imprensa e digital até ao apoio técnico e mentoria, os contributos têm sido múltiplos. O NoCode Institute terminou recentemente a fase de candidaturas e selecção de candidatos e para a Academia de Novos Talentos Digitais, projecto com que venceu o Prémio Sonae Educação e brevemente dará início ao programa de requalificação digital para 100 profissionais não-técnicos.

Já na EKUI, o destaque vai para o reconhecimento e visibilidade que o Prémio Sonae Inovação permitiu alcançar. “Mais do que simplesmente um apoio financeiro, a notoriedade e a exposição proporcionadas pelo Prémio Sonae Educação são elementos-chave para impulsionar o impacto e a expansão da EKUI”, explica Celmira Macedo, fundadora e CEO da EKUI.

O acompanhamento regular, em reuniões trimestrais, é feito com “uma preocupação real em abrir portas e disponibilizar recursos para que possamos alcançar o propósito da EKUI”, naquela que é uma parceria “verdadeiramente humanizadora”, acrescenta ainda a responsável. A EKUI está na fase inicial do projecto, que arrancou em Janeiro de 2024. Com 384 crianças já impactadas directamente, o projecto vai continuar a focar-se na implementação da metodologia inovadora nas escolas, ao longo dos próximos 20 meses.

Evoluir o sistema educativo como um todo

O Prémio Sonae Educação baseia-se numa abordagem holística pensada não só em alavancar o impacto de cada projecto, mas também numa “colaboração mais ampla e eficaz em prol da melhoria do sistema educativo como um todo”, explica o director de Marca e Comunicação da Sonae. São disso exemplo as oportunidades de sinergias entre Sonae, parceiros institucionais e as entidades promotoras dos projectos candidatos – vencedores e não só. Tal como resume Daniel Fonseca: “o Prémio estabelece uma parceria sólida onde todas as partes estão empenhadas em potenciar o máximo impacto no sector educacional”.

Por exemplo, a Sonae estreitou a sua relação de apoio aos projectos finalistas da primeira edição Imagine by Diverge e a Social Innovation Sports Hub, integrando as candidaturas conjuntas a financiamentos ao programa Portugal 2030, nas quais a Sonae assumiu o papel de investidor social. Além destes dois projectos, foram também finalistas ao Prémio Sonae Educação 2023 a Associação Academia do Johnson Semedo, a Associação de Escolas 2ª Oportunidade, a Associação Pontinclusiva​, o Instituto de Desenvolvimento e Inclusão Social, The Inventors e a Universidade Católica Portuguesa.

“O Prémio Sonae Educação representa mais do que um simples reconhecimento; é um catalisador para a transformação da educação em Portugal. Encorajamos outras entidades com projectos educativos significativos e impactantes a juntarem-se a este movimento”, afirma a CEO da EKUI. Opinião semelhante tem o co-fundador da NoCode: “para instituições que procuram escalar o impacto das suas iniciativas educacionais, o Prémio Sonae Educação pode representar uma oportunidade única e um antes-e-depois para os seus projectos”.

Em suma, o Prémio Sonae Educação representa uma oportunidade ímpar para todos os que desejam contribuir para a transformação do sistema educativo em Portugal. Com um valor reforçado e um alcance alargado, esta segunda edição do prémio promete impulsionar projectos inovadores e inclusivos, criando sinergias e promovendo uma educação mais equitativa e de qualidade.

As candidaturas estão abertas até 30 de Junho de 2024.