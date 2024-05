Prémio salarial dos recém-licenciados: como funciona?

A poucos dias do final do prazo das candidaturas, o Manual de Economia desta semana é dedicado ao prémio salarial de valorização de carreiras, uma medida também conhecida por “devolução de propinas”.

Prémio salarial. Valorização de carreiras. Devolução de propinas. A medida criada pelo anterior Governo está a entrar na fase decisiva, com o prazo para os jovens recém-licenciados prestes a expirar. Como funciona este prémio? Quem pode concorrer? Quando é pago? Quantos beneficiários potenciais existem?

O Manual de Economia explica todos os contornos que já se conhecem desta medida de apoio à fixação de jovens em Portugal.

