Para acelerar o PRR, Governo avança com contratos sem antes analisar candidaturas

Solução “ovo de Colombo” do Governo para desencalhar milhares de candidaturas na habitação alargada a centros de saúde. Basta as câmaras assinarem termo de responsabilidade, que está em negociação.

O Governo quer aplicar aos centros de saúde a mesma receita que preconizou para despachar milhares de candidaturas à construção de habitação a custo acessível com financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). “Vamos avançar com os contratos antes mesmo de fazer a análise das candidaturas”, garantiu o ministro adjunto e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, durante uma audição no Parlamento.