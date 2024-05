Vitória SC contrata Rui Borges como treinador até 2026

Técnico levou o Moreirense ao sexto lugar do campeonato e fará a estreia na segunda pré-eliminatória da Liga Conferência da UEFA.

Rui Borges é o novo treinador do Vitória SC, com um contrato válido por duas épocas, depois de se ter estreado na I Liga portuguesa de futebol em 2023-24, pelo Moreirense.

Em nota publicada no site oficial, o Vitória adianta que Rui Borges vai liderar uma equipa técnica constituída pelos adjuntos Tiago Aguiar, Ricardo Chaves, Fernando Alves e José Pedro, que o acompanharam em Moreira de Cónegos, e ainda por Rui Cunha, Nuno Madureira e Douglas, elementos que já se encontravam no emblema de Guimarães.

Depois de uma época em que igualou a melhor classificação do Moreirense na I Liga, o sexto lugar de 2018-19, e contribuiu para fixar o recorde de 55 pontos, o técnico de 42 anos muda-se para Guimarães.

Preparado para continuar a fazer história!



?? Rui Borges é o novo treinador dos Conquistadores



?? Sabe mais na App ou em https://t.co/uVVEY1RuB9#PaixãoePropósito #RuiBorges2026 pic.twitter.com/qfFrns39Mf — Vitória Sport Clube (@VitoriaSC1922) May 28, 2024

No Vitória SC, Rui Borges prevê estrear-se nas competições da UEFA, na segunda pré-eliminatória da Liga Conferência, consequência do quinto lugar na edição 2023-24 da I Liga, alcançado com cinco treinadores: Moreno, João Aroso, Paulo Turra, Álvaro Pacheco e Rui Cunha.

Rui Borges cumprirá a oitava época de uma carreira iniciada em 2017-18, no Campeonato de Portugal, ao serviço do Mirandela, onde também concluiu um percurso de 17 anos como jogador sénior.

Depois de época e meia nos transmontanos, Rui Borges estreou-se na II Liga, a meio da temporada 2018-19, pelo Académico de Viseu, clube em que permaneceu até ao final da época 2019-20. Seguiram-se Académica (2020-21 e 2021-22), Nacional (2021-22) e Mafra (2022-23), antes do Moreirense.

Competitividade e exigência máximas

Oficializado o contrato, o técnico assumiu ser "uma honra e um orgulho enorme" representar "um clube tão grande" e realçou que "o trabalho e a competência" devem ser as bases para uma caminhada que oficialmente arranca a 25 de Julho.

"Sairemos duplamente valorizados desta época, tanto pela dimensão do Vitória, como por podermos participar numa competição europeia. Só temos de acreditar no nosso trabalho, desfrutando bem das oportunidades. Temos muita ambição e muita vontade de trabalhar. Este momento é indescritível", realçou o técnico.

Apesar de ter de considerar a "componente táctica" à partida para cada jogo, Rui Borges prometeu um Vitória com "uma imagem de competitividade", de "um clube que nunca se cansa de conquistar e de ganhar", e confessou estar "ansioso pelo primeiro dia de trabalho".

Habituado a estabelecer objectivos "todos os dias, todas as semanas e até mensalmente", Rui Borges disse ainda ser "um treinador muito positivo", pronto a lutar num clube com "exigência sempre elevada", diferente de outros emblemas.

"Toda a grandeza do Vitória me encanta. O meu pai jogou futebol, eu também fui jogador de futebol e sempre ouvi falar da grandeza deste clube. Essa grandeza tem muito a ver com a exigência dos seus adeptos. São diferentes e essa exigência tem de ser diária. Quem está de fora tem sempre o sonho de representar o Vitória SC. Felizmente, estamos cá", reiterou.