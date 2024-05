Poesia Pública é uma iniciativa do Museu e Bibliotecas do Porto comissariada por Jorge Sobrado e José A. Bragança de Miranda. Ao longo de 50 dias publicaremos 50 poemas de 50 autores sobre revolução.

Cícero dizia que nem que o tempo da sua vida

duplicasse arranjaria tempo para ler os poetas líricos.

Séneca, Cartas a Lucílio, 49.5

as mãos dos generais não se confundem

com as mãos dos poetas

porque os generais por norma

voltam a casa com as mãos sujas de sangue

e as dos poetas estão apenas sujas de tinta

em roma durante a república

as mãos dos senadores pareciam ser as melhores

porque para mentes muitos confusas

pode parecer que era nessas mãos

de impecáveis unhas polidas

adornadas de anéis consulares

que as mãos dos generais e dos poetas

encontravam o seu meio termo

e às vezes até era

mas isto provou ser

frequentemente uma falácia

pois amiúde estavam sujas de sangue

a menos que as mãos em causa

fossem as do velho catão

que no entanto

as preferia calejadas, no arado

e sujas de sangue apenas por decoro patriótico

mãos corruptas e sujas de sangue

ao mesmo tempo

eram normalmente

as dos governadores de província

como sugerem leituras

de catulo, díon cássio e astérix e obélix

mas as mãos mais sujas de sangue

eram as dos grandes generais

as de césar por exemplo

depois do genocídio na província da gália

um dos feitos que para a posteridade

lhe valeu o rótulo de grande general

tudo isto às vezes

confundia-se muito e a grande velocidade

por exemplo

o destino das mãos e da cabeça de cícero

um dos últimos senadores republicanos

impecavelmente limpas, cabeça e mãos,

porque ambivalentemente sujas

de versos retóricos, meias paixões

e manobras de conspiradores

ambas terminaram cortadas e expostas na rostra

do fórum romano

por frases ditas e palavras escritas

contra generais com mãos pelo menos

tão sujas como as dele

mas seria uma desculpa fácil dizer

que as palavras por que vivemos

não nos podem erguer acima

da sordidez do tempo

breve de uma vida humana

isto porque as mãos dos césares

que se seguiram não se confundem

por exemplo com as mãos de cesare

pavese o poeta cujas mãos repousavam

sobre o cachimbo perpetuamente aceso

nas manhãs de turim e assinavam poemas

e também as cartas que em 1935

o puseram na prisão por serem

de um teor antifascista

e terem sido trocadas entre ele

e subversivos famosos

uns quantos rapazes de vinte

e poucos anos como ele

mas as mãos dos censores da república romana

não são as mesmas mãos dos censores dos fascistas

sujas de uma tinta que não se deve confundir

com aquela em que os poetas sujam as mãos

quando assinam os seus versos subversivos

importará marcar a diferença

o meu mais subversivo verso deve

agitar-se ainda nalguma linha na memória do teu corpo

que a minha mão que assina o papel carregou

consigo profundamente para uma verdade ansiosa

em olhos que sorriem aqui e agora acesos de incêndio

ao traçarem um mapa de poucas palavras

as que são a chave secreta de um regresso

às cidades acesas e à abdicação

a um tempo de estar vivo sem medo de perder

Tatiana Faia é poeta e uma das responsáveis pelo projecto editorial Enfermaria 6. O seu mais recente livro de poemas, Adriano, foi publicado em 2022 pela não edições.