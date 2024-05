Quarta na TV: Um Hotel à Beira-Mar e A Vida Que Desejas em Camden

Poderá ver-se ainda Cem Anos de Perdão, As Cores do Mal: Vermelho, FX’s Mayans M.C., As Fronteiras da História e Dançar para o Diabo: O Culto 7M do TikTok.

CINEMA

Cem Anos de Perdão

Cinemundo, 22h30

Valência, Espanha. Homens armados invadem um banco, determinados a assaltá-lo. A fuga, planeada ao milímetro, será feita através de um túnel de uma estação de metro há muito abandonada. O plano parece relativamente simples e fácil de concretizar. Mas tudo se complica quando, ao saber-se do assalto, os assessores do primeiro-ministro espanhol descobrem o que os ladrões estão realmente a tentar rouba. Com realização de Daniel Calparsoro e argumento de Jorge Guerricaechevarría, um thriller de acção que é uma co-produção entre Espanha e Argentina. Os actores Luis Tosar, Rodrigo de la Serna, Raúl Arévalo, José Coronado, Patricia Vico, Marian Álvarez, Joaquín Furriel e Luciano Cáceres dão vida aos personagens.

As Cores do Mal: Vermelho

Netflix, streaming

Estreia. Na zona da Tricidade (Gdańsk, Sopot e Gdynia), na Polónia, o corpo de uma rapariga dá a costa. Há mutilação e suspeita-se de homicídio. Abre-se uma investigação, encabeçada por um promotor de justiça com a ajuda da mãe da vítima. Isso leva as autoridades até às discotecas da praia e dá a entender que há algo em comum entre esta morte e um homicídio de outra mulher que ocorreu 15 anos antes, revelando-se uma teia criminosa que até então estava encoberta, algo que não agrada à polícia local. É essa a premissa deste filme de crime e mistério de Adrian Panek.

SÉRIES

Hotel à Beira-Mar

RTP2, 22h

Estreia da segunda temporada. Um hotel de luxo, situado nas dunas dinamarquesas do Mar do Norte, abre as portas para mais um Verão. É neste cenário, nos anos anteriores à II Guerra Mundial, que assistimos à forma como os trajectos dos hóspedes se vão cruzando com os de três jovens: uma camareira, a filha de um comerciante e um pescador. Esta segunda época arranca em 1929, com o regresso do filho do dono do hotel que morreu, cheio de ideias novas para negócios que poderão pôr o próprio espaço em risco, já que ele só quer ficar com o dinheiro da herança.

Anatomia de Grey

RTP1, 00h45

Datada de 2021, esta 18.ª temporada da popular série de hospital criada por Shonda Rhimes e encabeçada por Ellen Pompeo trouxe mudança. Do elenco saem Jesse Williams, Giacomo Gianniotti e Greg Germann, e regressa, brevemente, Kate Walsh.

FX’s Mayans M.C.

Disney+, streaming

Estreia da quinta temporada. Passada poucos anos após o final de Sons of Anarchy, série da qual é um spin-off, Mayans M.C. segue o gangue de motas Mayans Motorcycle Club, que eram rivais dos Sons of Anarchy e depois se tornaram seus aliados. Criada por Kurt Sutter, responsável pela série original, e Elegin James, a série teve nesta época, do ano passado, a sua derradeira leva de episódios.

A Vida Que Desejas

Netflix, streaming

Estreia. Gloria nasceu em Nápoles, mas mudou-se para Lecce, onde vive feliz após ter feito a sua transição de género. Está tudo bem até ao momento em que Marina, velha amiga dos tempos de Nápoles, em que Gloria era uma pessoa diferente, chega, virando-lhe a vida do avesso. Uma criação de seis episódios co-escrita e realizada por Ivan Cotroneo, argumentista de filmes como Eu Sou o Amor, de Luca Guadagnino.

DOCUMENTÁRIOS

As Fronteiras da História

RTP2, 20h36

Estreia. Ao longo de dois episódios, esta minissérie de Fabrice Hourlier datada de 2022 conta-nos a História da França ao longo dos anos, com recurso a animações, encenações e reconstituições das várias épocas.

Camden

Disney+, streaming

Estreia. Com depoimentos de nomes que vão de Chris Martin a Little Simz, passando por Pete Doherty, Chuck D dos Public Enemy ou Nile Rodgers dos Chic, bem como Questlove, Noel Gallagher ou Dua Lipa, esta minissérie documental tenta traçar um retrato de Camden, a zona londrina, e a música que esta deu ao mundo.

Dançar para o Diabo: O Culto 7M do TikTok

Netflix, streaming

Estreia. Esta minissérie de três episódios, assinada por Derek Doneen, conta a história do 7M, um culto de dança que se espalhou pela rede social TikTok, centrado num pastor coreano que foi acusado de abuso sexual, fraude financeira e sequestrar membros.